Nuova gestione per lo storico bar di paese

A 52 anni dalla sua nascita il Bar Centrale di Santo Pietro Belvedere riparte con Xue Bahoua dietro il bancone. Taglio del nastro con la sindaca

CAPANNOLI — Santo Pietro Belvedere ritrova uno dei locali simbolo del paese. Il Bar Centrale di via Lamberto Vignoli, in pieno centro storico, inaugurato nel 1970, riapre al pubblico dopo alcuni anni di chiusura con la nuova gestione di Xue Bahoua, imprenditore di origine cinese, da anni residente in Italia.

Il nuovo Bar Centrale, gestito con passione e professionalità per 35 anni dall'imprenditore Stefano Cionini, ha aperto ufficialmente con una cerimonia di inaugurazione alla presenza del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, della sindaca di Capannoli Arianna Cecchini, della presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro, Silvia Rocchi e di Maurizio Nardi, membro di giunta esecutiva Confcommercio Provincia di Pisa.

“È emozionante rivedere aperto uno storico punto di riferimento e di aggregazione per gli abitanti di Santo Pietro e non solo - ha commentato la prima cittadina -, facciamo un grande in bocca al lupo ai titolari. La nostra amministrazione sta cercando di supportare il tessuto commerciale del territorio con agevolazioni per le nuove aperture e per la ristrutturazione degli immobili”.

“Questa riapertura è davvero un bel segnale di speranza - così la presidente del Ccn -, che ci fa guardare il 2022 con un pizzico di fiducia in più. In questo momento complicato ci fa un immenso piacere vedere un'attività così importante per il paese che riapre con un locale di nuovo pronto ad accogliere i suoi clienti in un ambiente rinnovato e riqualificato. Un importante valore aggiunto che dà un nuovo importante servizio e contribuisce a rendere più accogliente Santo Pietro”.

“Siamo felici di iniziare l'anno festeggiando la riapertura di un'attività che rappresenta la storia del paese e di questo territorio - ha commentato Pieragnoli di Confcommercio -. In questo momento difficile servono imprenditori capaci e disposti a investire, fondamentali per rendere vivi, belli e accoglienti i nostri borghi e i nostri paesi. Facciamo i nostri più sinceri auguri alla nuova gestione".