Pellet, nasce un distributore self-service h24

Un distributore di biomasse a disposizione dei cittadini tutto il giorno e tutta la notte. L'inaugurazione alla presenza del sindaco Ferrucci

VICOPISANO — Alla presenza del sindaco è stato inaugurato sabato scorso, 11 Dicembre, il primo distributore automatico di biomasse sfuse della Valdera. “La sostenibilità - ha raccontato Simone Tarantini, l'imprenditore che ha dato vita a Pellet h24 - è un tema che ci interessa molto e quindi abbiamo ritenuto importante investire per dare al nostro territorio la possibilità di riscaldarsi in modo sostenibile approvvigionandosi di pellet di qualità a qualunque ora del giorno e della notte".

Il distributore di Pellet h24

La macchina di distribuzione del pellet si trova all’interno del Vico Centro Expo.

"Il distributore, aperto 24 ore su 24 - ha spiegato -, eroga pellet a prezzi competitivi anche in piccole quantità, a beneficio di chi non può o non vuole trasportare grossi pesi o acquistare bancali interi. L’anima green di questa soluzione inoltre ha il grande vantaggio di limitare l’utilizzo dei sacchetti di plastica e salvaguardare l’ambiente perché ricicla il packaging”.

Il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci, che ha presenziato all’inaugurazione insieme all’assessora all’ambiente Fabiola Franchi, ha così commentato: “Questa interessante iniziativa si inserisce a pieno titolo nel percorso avviato dalla nostra amministrazione che ha sempre promosso la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio in parallelo al suo sviluppo economico".

“Il nostro Comune - ha aggiunto Franchi - è sempre attento e sensibile sia alle tematiche ecologiche che a quelle del tessuto imprenditoriale e idee di questo tipo si innestano perfettamente nelle nostre politiche di sviluppo sostenibile del territorio".

"Il distributore Pellet H24 ha sin da subito suscitato la curiosità degli utilizzatori - hanno commentato con soddisfazione dall'azienda -, sono state infatti più di un centinaio le persone che hanno partecipato all’inaugurazione per avere informazioni e provare in prima persona il funzionamento facile e veloce della macchina".