Anche i meno giovani possono andare all'università

Nasce ufficialmente l'ateneo della Terza età, che svolgerà le proprie lezioni nella saletta Ida Zucchelli. Cecchini:

CAPANNOLI — È nata l'università della Terza età di Capannoli e Santo Pietro Belvedere. Presentata dalla sindaca Arianna Cecchini, dalla vicesindaca Simona Giuntini e dal consigliere delegato alla Cultura Luca Pasqualetti, il nuovo ateneo per gli over svelerà i suoi programmi alla cittadinanza venerdì 10 Dicembre alle 17 al teatro comunale.



"Si tratta di un’opportunità di arricchimento culturale e di aggregazione sociale a disposizione della popolazione adulta del territorio. Già nel nostro programma di mandato avevamo inserito il supporto all’avvio dell’università della Terza età, come momento culturale e di socializzazione tra i cittadini non più giovanissimi - ha detto la sindaca Cecchini - oggi prende avvio e il Comune concede gli spazi per le lezioni, che si terranno nella saletta Ida Zucchelli, altro motivo di soddisfazione”.



Alla presentazione hanno partecipato anche il consiglio della neonata associazione, mentre alcuni docenti che effettueranno le lezioni hanno illustrato il nuovo progetto. Letteratura, per partire dalle materie più consuete, ma anche lettura ad alta voce e filosofia: questo è solamente un esempio di che cosa potranno studiare gli iscritti all’Ute capannolese.