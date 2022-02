Gioco d'azzardo, una triste classifica tra Comuni

Nella serata per la lotta al fenomeno, è stata presentata anche la graduatoria dei Comuni per rapporto tra giocato e spesa: Pontedera tra le prime tre

SAN MINIATO — I dati del gioco d'azzardo analizzati Comune per Comune. Anche questo è stato discusso nell'incontro in Sala del Consiglio comunale a San Miniato e dedicato al fenomeno che, da tempo, Caritas e la campagna "Mettiamoci in gioco", cercano di contrastare.



Proprio la Caritas diocesana ha reso noto che, tra i Comuni, al vertice della speciale classifica nel rapporto tra importo giocato e spesa è Fucecchio al primo posto, con oltre 27 milioni di euro. Al secondo, invece, Pontedera con più di 23 milioni. Al terzo, quindi, San Miniato con 22 milioni di euro e, via via, tutti gli altri territori della diocesi, ovvero Ponsacco, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull'Arno e Cerreto Guidi.



L'analisi, effettuata anche da Filippo Torrigiani, prende in considerazione anche il giocatore occasionale, in quanto contribuisce ad alimentare il fenomeno. Per questo, l'incontro ha richiesto di regolamentare la materia con una legge specifica e attivare gli strumenti politici e amministrativi in termini di salute pubblica.



Alla serata di San Miniato, oltre al sindaco Simone Giglioli, hanno preso parte anche don Armando Zappolini, portavoce di "Mettiamoci in gioco", e Mimma Scigliano ed Emiliano Contini, della cooperativa sociale Il Cammino.