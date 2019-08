A Degl'Innocenti la stella al merito sportivo

Al presidente della Juve Pontedera Pallacanestro il riconoscimento del CONI su proposta del Presidente Salvatore Sanzo

FIRENZE — Giuseppe Degl'Innocenti presidente della Juve Pontedera pallacanestro da 39 anni, sarà insignito della “Stella di bronzo al merito sportivo” da parte del CONI Comitato Regionale Toscana.

La consegna dell’onorificenza avverrà a fine anno.

Sotto la presidenza Degl'Innocenti, la Juve Pontedera, per tanti anni abbinata al marchio Zetagas, ha partecipato a due campionati di serie B ed a varie finali nazionali del settore giovanile.

Nella prossima stagione 2019-2020 la squadra di basket pontederese parteciperà alla Serie C Silver ed ai campionati giovanili under 13, under 14, under 15, under 16 e under 20 élite.