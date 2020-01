Modartech porta le sue idee a Pitti 97

Pitti 97, Istituto Modartech e Lectra presentano la prima capsule collection per Peuterey: i capi iconici reinterpretati tra creatività e tecnologia

FIRENZE — I capi iconici di Peuterey reinterpretati dagli studenti di Istituto Modartech, grazie alla collaborazione con Lectra: in occasione di Pitti Immagine Uomo 97, la scuola di alta formazione con quartier generale a Pontedera e collaborazioni con le principali aziende dei distretti industriali della Toscana, presenta la prima capsule collection realizzata per il brand moda originario di Altopascio.

La collaborazione, che ha dato origine a un rapporto di lavoro per una studentessa Modartech, sarà protagonista della networking breakfast dal titolo Talent Lab, in programma mercoledì 8 gennaio dalle 8.30 alle 10.30 a The Student Hotel.