It2pao, laboratorio innovativo di casa a Ponsacco

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa e LogObject AG insieme per innovazione e trasferimento tecnologico

PONSACCO — Presentato in sala consiliare It2pao (Intelligent Techniques for Process Automation and Optimization), laboratorio di ricerca e sviluppo nato dalla collaborazione del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa e di LogObject AG, azienda svizzera che da tempo si è insediata a Ponsacco.

L’obiettivo del laboratorio è unire competenze tecnologico-gestionali, ricerca universitaria e consulenza aziendale, al fine di creare soluzioni innovative che diano valore aggiunto nell’utilizzo di applicazioni basate su tecniche intelligenti per l'automazione e l'ottimizzazione dei processi.

It2pao darà inoltre ai giovani laureandi l’opportunità di specializzarsi in un settore promettente e contribuirà a formare un know-how sempre più ricercato dalle aziende più attente ad innovare processi, prodotti e soluzioni.

Presenti all'iniziativa anche Francesca Brogi, sindaca di Ponsacco, Francesco Marcelloni, prorettore alla cooperazione e relazioni internazionali dell’Università di Pisa e coordinatore del laboratorio It2pao, il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Andrea Caiti e Renato e Roberto Rossi di LogObject AG. Per la Regione Toscana erano presenti l'assessora Alessandra Nardini e il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo.

“Oggi non inauguriamo solo un nuovo laboratorio ma un pezzo di Toscana del futuro” ha sottolineato Mazzeo.

“Stiamo inaugurando quello che a mio avviso dovrebbe essere un modello virtuoso - ha proseguito il presidente del consiglio regionale -. Un’azienda straniera che non solo investe e crea posti di lavoro a Ponsacco ma decide che in Toscana può anche fare ricerca e innovazione insieme all’Università di Pisa. E lo fa su un settore come l’Intelligenza Artificiale, le Soluzioni software B2B ed Ottimizzazione, tutti settori che sono strategici già adesso per molte aziende ma che lo saranno ancora di in futuro”.

"Sul nostro territorio - ha commentato Nardini - una nuova importante realtà focalizzata su uno degli assi portanti della ripresa: il trasferimento tecnologico".

"Il trasferimento di conoscenze dall'università e dalla ricerca alle imprese è fondamentale per innovare il nostro tessuto economico-produttivo - ha sottolineato Nardini -, renderlo più competitivo e accompagnare le sfide e le transizioni che abbiamo di fronte. Non è un caso che la Componente 2 della Missione 4, del Pnrr sia stata proprio denominata "Dalla ricerca all'impresa ": la ripartenza passa da qui".

Il laboratorio It2pao ha sede all'interno della LogObject AG, in via Bologna.