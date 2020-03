La Bp Laj a sostegno degli ospedali

La Banca Popolare di Lajatico dona denaro agli ospedali del territorio per la fornitura di attrezzature e presidi sanitari

LAJATICO — La Banca Popolare di Lajatico ha erogato "Contributi agli ospedali di Pisa e Pontedera per la fornitura di attrezzature e presidi sanitari necessari alla gestione dell'emergenza coronavirus".

Lo ha comunicato lo stesso istituto di credito, sottolineando come la stessa iniziativa verrà presa anche per l'ospedale di Empoli ( che ha come riferimento la Ausl Toscana centro ).

Si tratta di una donazione, concordata con le strutture sanitarie locali, in un momento di emergenza, per una banca che, da 135 anni, è "Strumento di sostegno per il territorio" e ha operato anche in presenza di "Guerre, epidemie, crisi economiche e disastri naturali".

"Ora siamo di fronte a una nuova sfida, che intendiamo onorare con lo stesso impegno di sempre", dice l'amministratore delegato di Bp Laj Daniele Salvadori.

Per questo, oltre ai contributi agli ospedali, nei prossimi giorni saranno forniti "Dettagli delle misure straordinarie di supporto finanziario per soci, imprese e famiglie", anche in base a quanto verrà stabilito nelle prossime ore nel decreto del Governo sugli aiuti ai settori economici.