Gli acrobati di Sonics al Triangolo Verde

11 Lune, la rassegna si trasferisce a Legoli con lo spettacolo creato e diretto da Alessandro Pietrolini. Presente anche il presidente toscano Rossi

PECCIOLI — Nuovo appuntamento con 11 Lune a Legoli, nell'anfiteatro Triangolo Verde dove lunedì 15 luglio alle 21,30 va in scena lo spettacolo di Sonics intitolato Meraviglia.

Si tratta di uno spettacolo creato e diretto da Alessandro Pietrolini, con le coreografie a cura dei performer della compagnia.

Per chi fosse impossibilitato ad andare a Legoli è possibile vedere lo spettacolo in diretta in un maxi schermo montato per l’occasione in Piazza del Popolo a Peccioli.

Meraviglia è il successo mondiale degli Acrobati Sonics che ha già incantato milioni di spettatori in tutto il mondo, darà vita ad un susseguirsi di evoluzioni acrobatiche mozzafiato sospese a 20 metri di altezza.

Corpi plastici che disegnano vere e proprie poesie visive nel cielo e un'unione perfetta di movimenti, suoni e colori riempiranno il pubblico di stupore e, appunto, di Meraviglia.

Presente allo spettacolo anche il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che prima visiterà la discarica di Legoli insieme al sindaco Renzo Macelloni.