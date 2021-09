Coppa Sabatini, pronto il marciapiede sull'arrivo

Chiuso il cantiere in via Mazzini, proprio dove ci sarà il punto di arrivo della corsa ciclistica, in programma giovedì

PECCIOLI — Lo start ufficioso sarà alle 10.50 in punto dallo stadio comunale di Peccioli, quello ufficiale dieci minuti più tardi da Piazza del Carmine. Mancano poche ore all’edizione numero 69 della Coppa Sabatini, competizione per la quale l’amministrazione comunale ha da poco chiuso il cantiere per un nuovo marciapiede in via Mazzini.

Un viale di arrivo, previsto tra le 15.54 e le 16.24, del 69° Gran Premio città di Peccioli, nel quale da questo anno potranno trovare spazio, in maggiore sicurezza, i tifosi e gli appassionati di ciclismo così come la tribunetta ed il podio per le premiazioni finali della gara.

Una ennesima dimostrazione di come l’amministrazione comunale, insieme al Sistema Peccioli, sia sempre più asse portate della Coppa Sabatini.

Domani, come ormai avviene da sei anni, si correrà il Giro della Toscana, con partenza e arrivo a Pontedera e un passaggio anche da Peccioli.