Nella platea di Sanremo ci sarà anche Fabbrica

Il concorso per gli abbonati Rai ha premiato la presidente del circolo Endas della frazione pecciolese. Potrà assistere alla finale del Festival

PECCIOLI — La dea bendata, stavolta, è stata davvero precisa. Perché tra tutti gli abbonati Rai, la cornucopia si è indirizzata proprio verso Fabbrica di Peccioli e, più precisamente, sul circolo Endas di via Vittorio Veneto nella frazione.



La presidente Donatella Filomena, che gestisce l'attività, è stata infatti selezionata dalla Rai per un soggiorno a Sanremo, con tanto di posto in platea per assistere alla serata finale del Festival, in programma domani.



Come riportato da Il Tirreno, l'annuncio è arrivato alla cittadina pecciolese soltanto in questi ultimi giorno per mezzo di un telegramma.



Domani, quindi, all'Ariston ci saranno anche Fabbrica e Peccioli ad assistere alla serata più emozionante e suggestiva della kermesse della canzone italiana. Grazie, soprattutto, a un po' di fortuna.