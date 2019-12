Tutto pronto per le 11 lune d'inverno

La settima edizione inizia per il giorno di Santo Stefano, tutto il borgo pieno di eventi dedicati a grandi e piccini. Si replica per l'Epifania

PECCIOLI — E' tutto pronto per questa nuova edizione, la settima, di 11 Lune d'inverno. Si parte per il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre. Si replicherà poi il 6 gennaio, giorno della Befana.

Ecco il programma della lunga giornata di festa pecciolese del 26 dicembre:

Mercatino Artigianale: Corso Matteotti e Via Roma accoglieranno i partecipanti a 11Lune d’Inverno con bancarelle di dolciumi, prodotti locali e artigianato.

La bella e la bestia è un’iniziativa dei Commercianti di Peccioli che allestiranno una zona ristoro.

La BadaBimBumBand, una delle più divertenti, trasformiste e instancabili street band del panorama toscano, si esibirà in Wanna Gonna Show. La colonna sonora è di quelle forti, i brani sono trascinanti, l’esecuzione ottima, la mescolanza dei generi originalissima, di grande effetto le coreografie e le gag, annunciate dalla musica e dal cambio di abito, rapidissimo. Sarà impossibile resistere alla tentazione di ballare e lasciarsi travolgere da un puro divertimento.

Le Invasioni Lunari non si possono spiegare e nemmeno raccontare. Le Invasioni Lunari si possono solo vivere e vedere dal vivo. Una performance capace di evocare un universo di immagini surreali usando corpo, costumi, attrezzi, luci e giochi d’ombra. Il gruppo itinerante di trampolieri e danzAttori si muove leggero tra la folla, creando luminosi quadri viventi: il trampolo come palcoscenico per catalizzare l’attenzione, la maestria degli attori come gioco per interagire con grandi e piccini, la danza come rituale magico per staccarsi da terra e trasportare il pubblico in una dimensione da sogno, il tutto accompagnato da musica e giochi di luce.

Incontrerete Alessandro Gigli in La casa di Pinocchio, una scatola ricca di sorprese: ante che si aprono, si chiudono, si ribaltano, ruote che girano, teli che cadono e che svelano un teatro di burattini. La casa di Pinocchio è un oggetto scenico totemico che porta con sé tutti i simboli e l’immaginario della fiaba più bella del mondo.

Con Risate in movimento un personaggio tutto ingessato girerà per le strade del centro storico creando curiosi contesti in un’alternanza di situazioni bizzarre, gag e tante, tante mani! Ma quante ne ha? Riscosso il premio dell’assicurazione, eccolo sulla sua sedia a rotelle a motore! Un soggetto assurdo e sempre bloccato in una calotta di gesso, si sposta col suo mezzo creando paradossali e stralunati momenti di grande comicità e stupore. Uno spettacolo mobile frizzante e dinamico, fuori dall’ordinario e senza parole.

B.I.O.S. è uno spettacolo in equilibrio tra la tensione del fuoco e il riflesso liquido delle sfere di cristallo.

Piazza del Carmine sarà animata dagli Arcieri storici di Peccioli con Tiro con l’arco e giochi medievali e sarà come fare un vero e proprio viaggio nel tempo. Vi ritroverete in un villaggio medievale e scoprirete antichi mestieri come il maniscalco e l’arrotino, proverete a far funzionare una forgia a mantice, vi metterete alla prova con giochi medievali e giochi di ingegno e potrete gareggiare con il tiro con l’arco.

Al Centro Polivalente alle ore 16.00 andrà in Il mondo senza plastica in 80 giorni della compagnia Areté. Sulla scia del racconto di Jules Verne la rocambolesca avventura del miliardario Phileas Fogg che in soli 80 giorni libererà la terra da tutta la plastica abbondonata e soprattutto riuscirà a far comprendere agli uomini che il rispetto per la Terra e della natura equivale al rispetto per noi stessi e il prossimo.

Al Cinema Passerotti a partire dalle ore 16.00 ci divertiremo con Artdisney Cartoons, uno spettacolo musicale d’eccezione, tutto incentrato sulle colonne sonore più belle dei cartoni animati Disney dagli anni ’50 fino ai giorni nostri.

In piazza Fra’ Domenico alle ore 16.30 sarà la volta di Paccottiglia Deluxe, una dissacrante e irriverente visual comedy di Circo Pacco, un punto di svista parodistico sul circo, in cui Frank Duro & Gustavo Leumann, rifiutati dal “Nouveau Cirque” e radiati dal circo classico, tenteranno di allestire il loro spettacolo, cercando con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico, a colpi di numeri al limite del ridicolo, tra piogge di pop-corn, eccentriche acrobazie, improbabili animali, sacchetti e parrucche indomabili.

Alle ore 17.30 in Piazza del Popolo in anteprima assoluta Bollerò, florilegio per maschere e bolle di sapone, il nuovo spettacolo della Compagnia Ribolle, ricco di inaspettati personaggi, maschere, musica e ovviamente tantissime bolle di sapone, … Nuovi ritmi, nuove coreografie, nuove clownerie, nuove scenografie, nuovi effetti speciali, per una grande produzione mai vista prima, una festa con le bolle di sapone imprevedibile e piena di sorprese.

Per tutto il pomeriggio laboratori didattici animeranno i palazzi del centro storico. Al Museo Archeologico si terrà Lucente, un laboratorio di Francesca Marconi per ArtCityLab in cui i bambini disegneranno con la luce impugnando delle torce, creando delle costellazioni immaginarie imparando a muoversi nello spazio in modo creativo, diventando stelle in un racconto poetico fra azione, fotografia e disegno. Il laboratorio ha come obiettivo quello di realizzare un disegno di luce attraverso la visualizzazione e la formalizzazione di un gesto, che si rivela come forma di auto-rappresentazione (Gradita la prenotazione: 334 7586987).

A Palazzo Fondi Rustici l’Albero delle ciliegie organizzerà la Valigia dei sogni, un laboratorio artistico in cui i bambini, attraverso diverse tecniche e materiali, potranno disegnare, scrivere e dare forma ai propri desideri.

Palazzo Pretorio ospiterà Bort. Tanti auguri… tanti così, una mostra e un laboratorio a cura di Cristoforo Moretti, in cui sarà esposta una selezione di 50 biglietti augurali di Mario Bortolato, in arte Bort disegnati per nipoti e amici, una ristretta cerchia di fortunati che hanno potuto godere per decenni dei raffinati disegni, molto spesso personalizzati, di questo vero gigante dell’umorismo.

E ancora, Oggetti di scena, un laboratorio di scenografia a cura dell’Accademia Musicale Alta Valdera, dove i bambini si caleranno nel ruolo di scenografi. Ogni partecipante realizzerà un manufatto dai toni orientali ispirato all’opera “Turandot” di Giacomo Puccini, che sarà ospitata all’interno del cartellone di 11Lune 2020.

Le attività di Palazzo Pretorio proseguono con La befana ha le scarpe rotte… ma le calze nuove! Un laboratorio di sartoria con la stilista Cecilia Posarelli. Passato il Natale, si sa, si pensa già alla Befana: con il laboratorio creativo condotto dalla designer Cecilia Posarelli, sarà possibile confezionare e decorare la propria calza di feltro. Non resta che attendere che la Befana la riempia di cose buone!

Presso le Salette Espositive di Via Lambercione la casa editrice pisana Carmignani Editrice Infanzia presenta Viaggio ai confini dell’Universo, un libro, riccamente illustrato, che unisce scienza e divulgazione. Il capitano Bruce ci condurrà nello spazio siderale a bordo della sua nave, in un viaggio di esplorazione nell’astronomia, la fisica e le scoperte scientifiche, arrivando fino alla cronaca delle recenti scoperte sui buchi neri e le onde gravitazionali. Una lettura animata del libro, con una spiegazione dei principali contenuti astronomici e scientifici, realizzazione di modellini di pianeti e galassie e buchi neri.

La Biblioteca Comunale Fonte Mazzola sarà animata da numerose attività dedicate alla fascia di età 0-6 tra cui Fiabe in Sound6D, la rivoluzione degli audiolibri. I nonni di una volta prendevano in collo i propri nipoti, leggevano e interpretavano fiabe e per i bambini era un’esperienza unica e diretta. Oggi sembra esserci meno tempo, ma soprattutto meno passione nel racconto. Grazie alla nuova tecnologia Sound6D, che ha raggiunto livelli di realismo altissimi, sarà possibile far rivivere all’ascoltatore l’esperienza del racconto in prima persona. Attraverso l’ausilio di un comodo cuscino, basterà chiudere gli occhi per sentirsi vicini alla magia delle parole.

Con Voci dalla natura, favole, racconti e storie dedicate ai più piccoli insegneranno loro il rispetto della natura grazie alle preziose letture da parte dei volontari Nati per Leggere di libri sull’ambiente e sul rispetto del paesaggio, che vogliono trasmettere il messaggio della necessità di amare e prendersi cura del mondo.

Viviteatro si esibirà in A raccontar storie Racconti di storie tutte al contrario. Ad essere curiosi si finisce per incontrare due strane signorine che si sono perse nel mondo magico delle fiabe e hanno bisogno di essere aiutate a ritrovare Cappuccetto Rosso, Giovannin senza paura, Biancaneve e tanti altri personaggi.

Al Bar La Terrazza troverete Torna bambino. Giochi di un tempo e vin brulé: giochi che riprendono le antiche tradizioni popolari del gioco da tavolo e a terra, attività ludiche mirate alla cooperazione, all’intuizione, alla precisione e all’intelligenza capaci di far divertire attivamente le persone in maniera mai banale.

La Pasticceria Ferretti, con Pasticcere per uno scatto, si trasformerà in un divertente set fotografico per trasformare i bambini e le loro famiglie in provetti pasticceri.

Il Ristorante Audha e Perfumus per 11Lune d’Inverno propongono Truccabimbi&dolcetti, grazie a cui tutto sarà possibile, i bambini si trasformeranno nei loro beniamini: supereroi, principesse, animali…