Coronavirus, nel Pisano i nuovi casi sono 52

Quella di Pisa è la provincia toscana dove il virus sta circolando di più. Nella regione, in 24 ore, rilevate 185 positività e registrati due decessi

PISA — Sono 185 i nuovi positivi al coronavirus emersi in Toscana nelle ultime 24 ore, be 52 dei quali rilevati in provincia di Pisa. La Regione segnala anche altri due decessi collegati al Covid-19: si tratta di due uomini residenti nelle province di Firenze e Pistoia (78 anni l'età media).

In provincia di Pisa, dall'inizio dell'epidemia, sono stati contati 1.776 casi e 97 decessi collegati al Covid-19.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per Comune di rilevazione nella zona pisana, che ne conta in tutto 25: Calci 1, Cascina 4, Fauglia 1, Pisa 14, San Giuliano Terme 3, Vecchiano 2;

Questa la suddivisione dei nuovi casi per Comune di rilevazione nella zona Valdera e Alta Valdicecina, che ne conta in tutto 13: Bientina 4, Calcinaia 1, Casciana Terme Lari 3, Ponsacco 1, Pontedera 2, Santa Maria a Monte 2.

L'età media dei 185 nuovi casi toscani odierni è di 41 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 66% è risultato asintomatico, il 24% pauci-sintomatico. Delle 185 positività odierne in Toscana, 10 casi, tutti asintomatici, sono riferibili ad anziani ospiti in una Rsa, un caso è ricollegabile a rientri dall'estero, un caso riferibile a cittadino residente fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 42% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

In Toscana si contano oggi 4.065 attualmente positivi, 144 dei quali necessitano di ricovero ospedaliero (19 in più rispetto a ieri); 32 sono in terapia intensiva.