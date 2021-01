Covid, ancora due decessi nel Pisano

Il bollettino sul coronavirus segnala purtroppo altri due decessi avvenuti sul territorio della provincia di Pisa, dove ci sono anche nuovi casi

PISA — Due decessi legati al Covid nelle ultime ore in provincia di Pisa. Li segnala la Regione Toscana nel consueto bollettino sul virus.

Nel Pisano ci sono anche stati 28 casi in più rilevati nelle ultime ore, che portano il totale contagi, da inizio emergenza, a 16902.

Le vittime per il virus, in provincia di Pisa, sono invece 435, con il territorio provinciale che è il terzo come tasso di mortalità in Toscana ( numero di vittime ogni centomila abitanti ) e il secondo, sempre in proporzione come casi ogni centomila abitanti, in Toscana dopo Prato come numero di contagi.

Il bollettino regionale sul coronavirus è visibile qui