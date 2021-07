In provincia di Pisa 14 nuovi contagi

Emergenza Covid, da giorni restano sulla decina le nuove positività al coronavirus accertate nelle 24 ore sul territorio provinciale

PISA — Nelle ultime 24 ore sono state 14 le nuove positività al coronavirus accertate in provincia di Pisa (ieri 16). Ad essere stati contagiati dal virus da Covid-19 sono stati un over 80, una persona di età compresa fra 65 e 79 anni, due della fascia 50-64, due in quella 35-49, cinque in quella 19-34 e i restanti due sotto i 18 anni.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per Comune di residenza: Pisa 4, Cascina 2, Montopoli in Val d'Arno 2, Santa Croce sull'Arno 2, San Miniato 2, San Giuliano Terme 1 e Calcinaia 1.

Con questi dati la Regione Toscana aggiorna a 29.403 le positività al coronavirus accertate da inizio epidemia in provincia di Pisa. Fermi a quota 702, dal 25 Giugno, i decessi collegati al Covid-19 nel Pisano.

Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati accertati 169 nuovi casi (ieri 191), il 61,5% dei quali riguarda persone con età inferiore ai 34 anni.