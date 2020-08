In provincia di Pisa otto nuovi casi Covid

Otto nuovi contagiati in provincia di Pisa su un totale di 61 in Toscana, in maggioranza giovani. Tutti in buone condizioni e in quarantena

PISA — Ci sono otto nuovi casi di Covid nelle ultime ore in provincia di Pisa su un dato totale di 61 contagi in Toscana che è il più alto registrato nelle ultime settimane.

"Si tratta in maggioranza di giovani. Tutti in buone condizioni e in quarantena", ha spiegato la Regione Toscana nel consueto bollettino.

17 sono da ricondurre ad un cluster nella provincia di Massa - Carrara rilevato in in un casa famiglia, 8 della provincia di Arezzo fanno parte del gruppo di giovani italiani rientrati da un periodo trascorso all'estero al termine dell'anno scolastico (più 2 contatti), così come due casi rilevati rispettivamente nella provincia di Siena e di Grosseto anch'essi rientrati da un periodo di vacanza all'estero. Infine i casi rilevati nella provincia di Lucca, Pisa e Livorno sono riconducibili a casi rilevati nella zona della Valle del Serchio nei giorni precedenti.

L'età media dei 61 casi odierni è di 32 anni circa, e per quanto riguarda gli stati clinici il 77% è risultato asintomatico, 19% pauci- sintomatico il 4% con stato lieve. Le persone sono tutte in buone condizioni di salute e già in quarantena.

Con i casi contabilizzati oggi la provincia pisana arriva a 969 contagi da inizio emergenza.

Intanto in Toscana i guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.997 (84,5% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 450.034, 2.784 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 510, +11,6% rispetto a ieri e non si registrano nuovi decessi.