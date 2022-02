Nel Pisano 304 nuovi casi di Covid in 24 ore

Il monitoraggio aggiornato fotografa l'andamento dell'epidemia tra i comuni dell'Area Pisana, della Valdera, della Val di Cecina e del Cuoio

PISA — Sono 304 le nuove positività al Covid emerse in provincia di Pisa.

E' quanto emerge dal monitoraggio aggiornato alle ultime 24 ore, all'esito dei tamponi effettuati e analizzati sul territorio.

Tra i Comuni dell'Area Pisana i nuovi casi sono 175 (Orciano Pisano 3, Cascina 45, Calci 5, Pisa 79, San Giuliano Terme 25, Crespina Lorenzana 7, Vecchiano 6, Vicopisano 4, Fauglia 1), 72 in Valdera (Lajatico 2, Palaia 5, Casciana Terme Lari 12, Buti 4, Calcinaia 9, Peccioli 3, Capannoli 4, Pontedera 16, Ponsacco 8, Bientina 4, Santa Maria a Monte 5 ), 31 in Alta Val di Cecina (Riparbella 5, Pomarance 13, Montecatini Val di Cecina 2, Volterra 10, Casale Marittimo 1), 26 nel Cuoio (Santa Croce sull'Arno 7, Montopoli in Val d'Arno 5, San Miniato 11, Castelfranco di Sotto 3).

I nuovi casi registrati in Toscana sono 3.328, individuati all'esito di 32.077 tamponi (9.668 molecolari e 22.409 rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è del 10,38% (56,2% sulle prime diagnosi).