Covid, oltre 100 nuovi casi, ricoveri in aumento

In provincia di Pisa, nelle ultime 24 ore, i ricoveri per Covid-19 sono saliti a 36. Accertate 106 nuove positività al coronavirus

PISA — Altra giornata con nuovi contagi sopra le tre cifre in provincia di Pisa: nelle ultime 24 ore sono state rilevate 106 nuove positività al coronavirus. Nel frattempo, i ricoverati per Covid-19 negli ospedali pisani sono passati da 31 a 36, 6 dei quali necessitano assistenza in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri).

Il 60,4 per cento dei 106 nuovi casi, vale a dire circa tre su cinque, riguarda minori di 35 anni. In maggioranza si tratta anche di persone non vaccinate. Questa la ripartizione per ambito territoriale e Comune di residenza (in ordine per incidenza sulla popolazione):

- area pisana 55 casi: Vecchiano 9, Calci 2, San Giuliano Terme 9, Fauglia 1, Cascina 11, Pisa 22, Crespina Lorenzana 1.

- Valdera 28 casi: Chianni 3, Pontedera 15, Buti 2, Bientina 2, Peccioli 1, Calcinaia 2, Casciana Terme Lari 1, Santa Maria a Monte 1, Ponsacco 1.

- Valdicecina 5 casi: Volterra 4, Pomarance 1.

- Comprensorio del Cuoio 18 casi: Santa Croce sull'Arno 9, Montopoli in Val d'Arno 4, San Miniato 5.

In Toscana sono state accertate fra ieri e oggi 725 nuove positività al virus.