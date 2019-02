Lutto per la scomparsa del pittore Gasperini

Roberto Gasperini, artista dallo "stile anarchico", si è spento venerdì sera all'età di 68 anni. Il cordoglio della sindaca Francesca Brogi

PONSACCO — Cordoglio a Ponsacco per la scomparsa di Roberto Gasperini, classe 1950, artista capce di affermarsi in Italia grazie ad una pittura poetica, metafisica e neorealista. Un "pittore dallo stile anarchico, come si amava definire", ricorda oggi la prima cittadina Francesca Brogi, esprimendo il cordoglio a nome di tutta la comunità".

Gasperini, scrive la sindaca, "è stato un artista di caratura nazionale che si è distinto nella pittura metafisica e neorealista attraverso opere che gli hanno permesso di vincere premi importanti come il S. Ambrogio di Milano e l'Aldo Roncaglia delle Marche. Roberto è stato capace anche di grandi slanci di generosità, come quando ha concesso di esporre nella nostra sala consiliare una delle sue opere più belle, quella che rappresenta i 500 anni della nascita dell'America, che ancora oggi campeggia maestosa sulla parete. Per tutto questo lo ringrazio a nome della comunità di Ponsacco, sicura che la bellezza delle sue opere continuerà ad essere ammirata ed apprezzata anche dalle future generazioni".

Al Comune di Pontedera, invece, Gasperini donò l’Apparizione, ancora oggi esposto nell’atrio al primo piano di palazzo Stefanelli.

"Un caloroso abbraccio e le mie più sincere condoglianze le rivolgo ai suoi cari - ha concluso Brogi -, ai figli Michele e Veronica e alla moglie Lucia".

I funerali si terranno domani, lunedì 25 febbraio, alle 15, nella chiesa di San Giovanni Evangelista.