Aule fredde, ma salta la protesta degli studenti

Studenti di Fermi e XXV Aprile si erano organizzati per scioperare, poi il problema freddo è rientrato. Visita del presidente della Provincia Angori

PONTEDERA — Questa mattina il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori si è recato nel Villaggio Scolastico di Pontedera per ascoltare di persona le ragioni di una protesta degli studenti del liceo XXV Aprile e dell'Istituto Fermi.

La manifestazione era in programma questa mattina, ma poi non si è svolta e solo 3 classi del XXV Aprile non sono entrate in classe, mentre gli studenti del Fermi sono regolarmente entrati. A presidiare la zona di via Firenze, nel villaggio scolastico, erano presenti anche le forze dell'ordine. I giovani delle superiori in Toscana sono rientrati in classe due giorni fa, da Novembre erano in didattica a distanza a causa delle restrizioni per fermare il contagio da coronavirus.

"Si erano verificati nei giorni scorsi alcuni problemi dovuti ad aule fredde per criticità all'impianto di riscaldamento dell'Istituto Fermi, - ha spiegato Angori - problemi che già dalla primissima mattinata odierna erano stati risolti dai tecnici della Provincia. Ad ogni modo mi sono voluto rendere conto di persona della situazione complessiva che riguarda i due istituti. Lo stesso dirigente scolastico Vittipaldi mi ha confermato che la situazione della temperatura interna all'edificio Fermi era stata perfettamente ripristinata, già dalle prime ore della giornata. Nell'occasione per quanto riguarda il progetto Scuole Sicure, Vittipaldi mi ha confermato che anche l'Istituto Fermi sarà oggetto dello screening antiCovid19 per gli studenti che saranno sottoposti a periodico tampone (queste le scuole superiori in cui si faranno test rapidi a Pontedera). Rimaniamo comunque come sempre disponibili al confronto anche con la componente studentesca, già avviato peraltro, al fine di lavorare per garantire la sempre maggiore sicurezza degli studenti".

Intanto prosegue l'opera di monitoraggio del tavolo istituzionale sul potenziamento del servizio del Tpl a beneficio degli studenti degli istituti superiori di Pisa e provincia. A conferma di questo hanno preso parte alla riunione alcuni dei dirigenti scolastici degli Istituti Superiori di Pisa, Cascina e Pontedera. Presente tra essi anche il professor Salvatore Caruso, preside del Matteotti di Pisa e coordinatore provinciale dei dirigenti scolastici.

Il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo e il presidente della Provincia di Pisa Angori hanno garantito piena disponibilità a lavorare su ogni segnalazione, evidenziando che il primario obiettivo del tavolo è il riscontro dell’adeguatezza delle misure approntate e il dialogo con tutti gli attori, al fine di garantire un sempre miglior servizio a beneficio dei ragazzi.

Specifici contributi al monitoraggio sono attualmente resi disponibili anche dai report del progetto di tutoraggio alle fermate "Ti Accompagno" e dalla attività di vigilanza e controllo sul territorio delle Forze di Polizia e delle Polizie locali, rafforzate in occasione della rientro in presenza delle superiori.

Al tavolo saranno valutate anche ulteriori eventuali scaglionamenti degli orari di uscita degli istituti, soluzione che sarà concertata coinvolgendo le rispettive amministrazioni comunali interessate, l'Ufficio Scolastico Provinciale, i dirigenti scolastici di riferimento e l’azienda di trasporto. Il monitoraggio del servizio è attività fondamentale e per questo il tavolo sta predisponendo la messa a punto di modelli omogenei, in sinergia con l'azienda Ctt.

Dalla provincia hanno ricordato che sul sito web di Ctt è presente l'orario dettagliato delle corse, comprensivo dei potenziamenti e delle corse aggiuntive.