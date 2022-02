I bandi per riqualificare l'Albereta

L'obiettivo è intervenire sulla gestione del parco. Belli: "Confermiamo l'impegno di circa 50mila euro, valutiamo altre fonti per ottenere risorse"

PONTEDERA — "Il parco dell'Albereta è fondamentale nel sistema del verde pubblico di Pontedera". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente Mattia Belli, che sollecitato sull'argomento dal capogruppo di Fratelli d'Italia Matteo Bagnoli, che ha evidenziato una situazione di degrado del parco, ha fatto il punto sulle strategie dell'amministrazione comunale.



"Dal 2020 abbiamo intrapreso un percorso di riqualificazione di alcuni parchi cittadini e delle frazioni. Sono stati investiti circa 85mila euro tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021 per andare a coprire 8 parchi, risistemando le strutture e i giochi - ha spiegato - per l'Albereta, è stato impostato un percorso partecipando a un bando di Anci per una serie di interventi strutturali e di valorizzazione della gestione per 150mila euro. Ci troviamo in graduatoria, ma per il momento non nella prima parte finanziabile".



"Stiamo lavorando per poter partecipare a nuovi bandi ministeriali e di fondazioni: l'intenzione è quella di intervenire in modo decisivo sul parco - ha concluso - l’amministrazione conferma la volontà di partecipare per 45-50 mila euro per la struttura, mentre per la gestione stiamo lavorando mettendo insieme più assessorati per incentivare la fruizione corretta e per percorsi di formazione da fare con ragazzi e ragazze".