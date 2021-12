Boxe fuori dalle Olimpiadi, parla David Mazzinghi

Nel tabellone dei giochi del 2028, per ora, non c'è il pugilato. Uno sport con cui la famiglia Mazzinghi, con Guido e Sandro, convive da una vita

PONTEDERA — Per il momento sembra soltanto un'esclusione temporanea. Intanto, però, sul cartellone degli sport che saranno presenti alle Olimpiadi 2028 di Los Angeles, la boxe non figura. La "nobile arte", insieme a sollevamento pesi e pentathlon, a oggi non fa parte della rassegna olimpica statunitense.



Un'esclusione che fa rumore e che a Pontedera, patria di un campione del mondo come Sandro Mazzinghi, di suo fratello Guido e di una società pugilistica che ne porta il nome, ne fa ancora di più. "Per la nostra famiglia è una notizia che ci dà un bel colpo - ha detto David, uno dei figli di Sandro insieme a suo fratello Simone - abbiamo avuto un babbo campione del mondo e abbiamo vissuto con lo sport e con il pugilato fino agli ultimi suoi giorni di vita".



"Per noi rimane lo sport numero uno e il fatto che per ora sia escluso dai giochi del 2028 è molto grave - ha continuato - il pugilato è tra le più antiche discipline sportive, nato proprio alle Olimpiadi e presente sin dagli inizi. Si tratta di una decisione davvero incredibile".



"È vero, qui in Italia, dopo gli anni d'oro del pugilato in cui gareggiava anche mio babbo, dagli anni Ottanta, l'interesse verso la boxe è diminuito - ha commentato David - ma in Europa e negli Stati Uniti va molto forte, quindi è un'esclusione che non capisco".



Nell'attesa di nuove notizie su quel fronte, intanto, la famiglia di Sandro, dopo l'anniversario dalla sua scomparsa di agosto scorso, sta lavorando per ricordarlo. "Stiamo pensando a qualcosa per omaggiarlo, del resto ha portato l'Italia e Pontedera nel mondo - ha concluso - non posso dire niente, ma ci stiamo organizzando".