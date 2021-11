Covid in Valdera, 22 contagi in 6 Comuni

Perù, forte scossa di terremoto: crolli e persone in fuga

Nuovi contagi in doppia cifra. Il dettaglio delle 22 nuove positività al coronavirus accertate sul territorio nell'arco delle ultime 24 ore

PONTEDERA — Nelle ultime 24 ore l'Azienda Usl nord ovest ha accertato 22 nuovi casi di positività al coronavirus fra i residenti in Valdera. Sei i Comuni interessati.

Questa la ripartizione dei nuovi casi Covid-19 per Comune, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione: Ponsacco 6, Bientina 3, Casciana Terme Lari 4, Calcinaia 4, Pontedera 4, Santa Maria a Monte 1.

Nell'arco delle ultime 24 ore la provincia di Pisa ha contato complessivamente 89 nuovi contagi, la Toscana 595.