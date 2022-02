Covid in Valdera, 24 ore con 63 nuovi casi

Il momento in cui un missile colpisce un grattacielo in centro a Kiev

Sono 11 i Comuni interessati da nuove positività al coronavirus, rilevate in numero leggermente superiore a quelle registrate ieri

PONTEDERA — Sono 63 i nuovi casi Covid accertati in Valdera nelle ultime 24 ore, un numero leggermente superiore al dato rilevato ieri (58). Undici i Comuni interessati da nuovi contagi, qui elencati in ordine decrescente per tasso di incidenza dei nuovi casi giornalieri sulla popolazione residente:

Terricciola 5 (112 casi per 100mila abitanti), Santa Maria a Monte 11, Chianni 1, Pontedera 17, Casciana Terme Lari 7, Buti 3, Calcinaia 6, Bientina 4, Ponsacco 7, Palaia 1, Capannoli 1 (15 casi per 100mila abitanti).

In Provincia di Pisa, tra ieri e oggi, sono stati registrati complessivamente 255 nuovi casi (ieri 191) e rilevati altri due decessi di persone colpite da Covid-19.

In calo i ricoveri Covid all'ospedale Lotti di Pontedera, dove oggi si contano 26 degenti in reparto ordinario (6 in meno rispetto a ieri) e 3 in terapia intensiva (numero stabile).