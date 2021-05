Covid, in Valdera vaccinata 1 persona su 3

Morto Franco Battiato. L'intervista del 2018: «Milano con la nebbia, mi piacque molto: cantavo per scherzo dei madrigali barocchi. Fu Gaber che mi disse di chiamarmi Franco»

Almeno una dose di vaccino è stata somministrata ad oltre il 33 per cento della popolazione. Oggi nessun nuovo caso positivo

PONTEDERA — Come già anticipato nelle scorse ore oggi la Valdera non registra alcun nuovo caso Covid, riportando lo zero nella casella dei nuovi contagi.

Stabile il numero dei pazienti all'ospedale Lotti, che restano 23 di cui 1 in Terapia intensiva.

Il numero dei vaccinati ha superato la soglia del 33 per cento e, di fatto, 1 persona su 3, in Valdera, ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Laccinazioni complessivamente effettuate tra Valdera e Valdicecina sono 38.304 prime dosi e 20.533 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 33,1%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta:

over 80 - 91,6%;

da 70 a 79 anni - 77,2%;

da 60 a 69 anni - 39,5%.



Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 maggio, sono 53.

I guariti su tutto il territorio aziendale sono 71.107(+232 rispetto a ieri).