Digitalizzazione, Unione Valdera esempio nazionale

L’esperienza dell’Unione Valdera nella digitalizzazione al centro del programma del Forum Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni

PONTEDERA — L’Unione Valdera è stata inserita tra gli enti che possono portare il loro diretto contributo al Forum delle Pubbliche Amministrazioni 2021 che si svolgerà dal 21 al 25 Giugno su 4 differenti canali streaming.

A rappresentare il territorio dei sette comuni della Valdera sarà la Presidente, Arianna Cecchini, che insieme a Pietro Macaluso, Presidente dell’Unione Madonie ed a Antonio Tommasi, Dirigente di Sezione Enti Locali della Regione Puglia, interverrà nell’incontro previsto per Mercoledì 23 Luglio alle ore 17 sul tema della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla valorizzazione del dato pubblico.

L’Unione Valdera, già inserita nei “villaggi digitali” da Regione Toscana può infatti vantare un'esperienza avanzata di digitalizzazione, sia per i processi interni, sia per i servizi rivolti all'esterno.

Quello che un tempo era l’addetto informatico nei singoli Comuni, oggi, all'interno dell'Unione, è un sistema informativo che guarda alle infrastrutture ed ai processi.

Al Forum nazionale della PA, l’Unione parteciperà, oltre che per portare il suo know-how, anche per conoscere. Il Forum rappresenta infatti un importante punto di incontro tra esperti, tecnici, amministratori locali e dirigenti regionali per scambiarsi opinioni sulle buone pratiche amministrative in grado di far ripartire il Paese a fronte anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal Governo.