Domani apre la Lega. Con messaggio di Salvini

Alle 17 inaugurazione della sede (ex Pd, via Leopardi) con la presenza di Ceccardi, l'onorevole Ziello e il segretario pontederese Daniele Baroni

PONTEDERA — Matteo Salvini non ci sarà ma a quanto sembra invierà un audiomessaggio mentre in carne e ossa verrà a Pontedera per la campagna elettorale. Ci sarà invece la sindaca cascinese Susanna Ceccardi, che dopo 70 anni ha strappato il comune al centrosinistra aprendo la strada anche alla conquista di Pisa, da mesi impegnata insieme al giovane deputato Edoardo Ziello nelle mosse e contatti giusti per conquistare anche la Pontedera considerata, anche politicamente, la seconda città della provincia anche se non lo è anagraficamente come comune.

A quanto sembra, domani non sarà indicata né la lista dei candidati per le elezioni del prossimo maggio né il candidato sindaco. "Abbiamo contattato diverse persone - dice il segretario Daniele Baroni - ma preferiamo arrivare alla conclusione dopo le ormai prossime primarie del centrosinistra e coalizione civica, anche se è evidente che vincerà Matteo Franconi".

Quando a Pontedera decise di presentarsi per la prima volta, la lista berlusconiana - ricordiamolo - non partecipò poi alle elezioni comunali perché non raggiunse il numero di firme necessario.

Con la nuova sede della Lega, apertura di cui in città si parla da giorni in un senso o nell'altro, aumenta il numero delle sedi partitiche ed elettorali di Pontedera. Il Pd ha spostato la sua in un locale dell'ex Palazzo Aurora, ma c'è anche la sede di Fuori del Ponte al circolo Bertelli. Matteo Franconi ne ha aperte due, in via Roma e alla Rotta, Eugenio Leone capolista della coalizione civica l'ha aperta in via Veneto di Fuori del Ponte, dove in Viale Italia c'è anche una sede di Rifondazione mentre i 5 Stelle si sono insediati in via San Faustino nella zona di Piazza Trento dove opera anche Forza Nuova. Fratelli d'Italia e coalizione di centrodestra hanno a disposizione l'ex sede del Msi e poi di An, mentre, come è noto, la sede aperta da Casapound in dicembre è durata soltanto un giorno perché il Comune ha ravvisato irregolarità. E la questione è ora al Tar su iniziativa di Casapound.