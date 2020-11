E' morto Alberto Checchi, custode e volontario

Colpito da un malore improvviso, Alberto Checchi aveva 77 anni. Per molti anni custode dello stadio, si ricorda anche come infaticabile volontario

PONTEDERA — Profondo cordoglio in città per la scomparsa a 77 anni di Alberto Checchi, colpito da un malore improvviso. In molti lo ricordano oggi come diligente custode per molti anni dello stadio "Ettore Mannucci", ma anche come infaticabile volontario, con il gruppo di donatori Fratres, con la Misericordia, con l'associazione carabinieri, con la filarmonica "Volere e potere" e altre ancora.

Ex bersagliere, fu molto attivo nel campo della protezione civile, portando aiuti agli alluvionati del '66 e, dieci anni dopo, ai terremotati del Friuli.

La salma è stata esposta nella cappellina mortuaria della Misericordia. Il funerale di Alberto Checchi sarà celebrato in Duomo alle 15,30 di domani, lunedì 30 Novembre.