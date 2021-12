L'Emporio civico cambia gestione

Passaggio di testimone in via Fratelli Bandiera tra Arnera e Rete Alimentare, realtà di volontariato per la distribuzione alimentare sul territorio

PONTEDERA — L'Emporio civico del Comune, nato durante il lockdown per fronteggiare i bisogni alimentari della popolazione più fragile, non sarà più gestito da Arnera. La cooperativa, che ha portato avanti anche un'attività di ascolto e analisi dei bisogni degli utenti, lascia il posto a Rete Alimentare, formalizzata da un anno dalle molte associazioni che da sempre si occupano di distribuzione alimentare e che firmerà una nuova convenzione con l'amministrazione.



La struttura, che si trova in via Fratelli Bandiera, in sinergia con i servizi sociali e l'ufficio sociale comunale, sostiene 140 nuclei familiari.



"Questo passaggio ci permetterà di completare un percorso di integrazione dell'intero sistema, che è stato possibile grazie agli investimenti fatti in questi anni dal Comune sia con l'Emporio, sia nel sostegno alle associazioni - ha spiegato l'assessora alle Politiche sociali, Carla Cocilova - un ringraziamento particolare va alla cooperativa Arnera, la quale non si è mai tirata indietro, soprattutto nei momenti più difficili dell'emergenza, rendendo possibile la creazione di un sistema e di un servizio, sempre gestito con estrema professionalità, che resta oggi patrimonio della città e che sicuramente il mondo del volontariato porterà avanti con estrema cura".



"Restano invece all'interno dell'Emporio i servizi del Segretariato sociale e lo Sportello Donna - ha concluso - perché sempre di più possa diventare uno spazio multifunzionale".