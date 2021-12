Rivive il bar della passerella

Chiusa ormai da oltre un anno, l'attività all'interno del villaggio scolastico è stata rilevata dalla cooperativa Arnera, subentrata con 4 lavoratori

PONTEDERA — Un'attività storica per migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze è tornata a riaprire i battenti. Si tratta del bar "La Passerella", il locale immediatamente adiacente all'istituto "Fermi" e a due passi dalla passerella che separa il centro dal villaggio scolastico.



"La cooperativa Arnera ha acquisito la struttura e ha provveduto a bonificare l'area, svolgendo la manutenzione necessaria e installando un nuovo gazebo - ha spiegato il vicesindaco Alessandro Puccinelli - l'attività era chiusa ormai dal 2020 e, adesso, sarà riaperta con quattro nuovi lavoratori, tra cui un inserimento per una persona con disabilità, in linea con l'impegno della cooperativa".



"L'orario di apertura, per il momento, sarà quello delle scuole, dunque dalla mattina al primo pomeriggio - ha concluso - l'attività è già ripartita ed è attrezzata anche per accogliere gli studenti nello spazio esterno".