Fabiana Luperini si racconta

Nel giorno del mondiale di ciclismo, che sarebbe potuto essere in Valdera, la più grande ciclista italiana ha raccontato tutta la sua carriera

PONTEDERA — Nel giorno della gara elite del mondiale di ciclismo (che si sarebbe potuto disputare in Valdera) pubblichiamo un'intervista che Fabiana Luperini ha rilasciato a Toscana Media - QUInews.

Nel video di 35 minuti, che potete vedere in fondo all'articolo, Luperini racconta la sua carriera, dalla prima volta che è salita in bici, alle vittorie nelle gare maschili (battendo un inviperito Paolo Bettini, futuro campione del mondo) fino alle doppiette Giro-Tour, fatte per tre anni di fila e di cui ha detto: "Mi venivano naturali".

L'intervista video con Luperini, che oggi ha 46 anni e si è ritirata nel 2014, ha toccato anche altri argomenti, come l'amicizia con Marco Pantani, con cui trascorse 40 giorni in vista del mondiale 1995 in Colombia, la conoscenza di Lance Armstrong, gli allenamenti con Michele Bartoli e la situazione dello sport femminile.

Una chiacchierata a tutto tondo con una sportiva che è tra le più vincenti, in Italia e nel mondo.