Giro in Valdera, Bagnoli non si arrende

Dall'8 al 30 maggio la corsa a tappe più importante d'Italia potrebbe toccare la Toscana e, ecco il punto, transitare dalla Valdera. Appello ai sindaci per collaborare.

PONTEDERA — "Il comune di Pontedera - dice il capogruppo di FdI Matteo Bagnoli - ha respinto la nostra proposta presentata in consiglio, ma non ci arrendiamo perché ancora resta aperta una porta verso una manifestazione che porterebbe dalle nostre parti festa ed economia".

Come abbiamo scritto oggi su ToscanaMedia pare che il Giro 2021 si svolgerà dall'8 al 30 maggio, ovviamente Covid permettendo, tornando di nuovo sulle strade della Toscana con probabile tappa a Sesto nel centenario della nascita di Alfredo Martini ed a Firenze per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Quindi non resta più molto tempo se si vuole che la manifestazione, tocchi anche Capannoli e la Valdera nel cinquantesimo della trionfale vittoria in rosa di Gosta Pettersson con la maglia della gloriosa Ferretti. Per avere quella manifestazione, o comunque puntare per averla, ovviamente per un giorno, occorre però impegnare un po' di soldi, dai quali trarre una ripartenza dopo quanto è accaduto e che sta ancora accadendo.

"Ma se il comune di Pontedera ha bocciato la proposta - continua Bagnoli - noi speriamo e puntiamo ancora a questa iniziativa. Renzo Macelloni potrebbe partecipare come altri comuni pianeggianti e collinari che vanno dall'Arno alle colline volterrane. Terricciola, a esempio, sembrerebbe d'accordo nell'unire le forze per un risultati che sarebbe importante. Noi insistiamo e andiamo avanti"