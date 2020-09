Giro Toscana, cambiano viabilità e orari scuole

I cambiamenti per lo svolgimento della quinta edizione della corsa. Alcuni istituti anticipano l'uscita dalle classi. Oltre cento volontari in campo

PONTEDERA — La città della Vespa è il luogo di partenza e arrivo del quinto Giro della Toscana. L’evento sportivo interesserà il territorio comunale di Pontedera e della Valdera.

Un'opportunità per gli appassionati e per l’intera città di vedere atleti professionisti di caratura internazionale. Anche quest’anno la corsa sarà visibile anche in tv, con la diretta Rai.

La corsa, di 182 chilometri avrà lo start ufficioso alle 10,20 in piazza Martiri della Libertà e quello ufficiale alle 10,30 in via dell'Industria. L'arrivo in via De Gasperi è previsto tra le 14,39 e le 15.04, a seconda della velocità media tenuta dai ciclisti.

Per minimizzare i disagi la macchina organizzativa conterà oltre cento persone tra volontari e operatori delle forze di polizia.

Alcune scuole termineranno le lezioni in anticipo, ecco quali:

Nido Privato Antonietta Delogu: ore 12

Scuola dell’Infanzia Diaz: ore 11

Scuola Primaria Saffi: ore 11

Scuola Primaria Pascoli: ore 11,30

Scuola dell’Infanzia Il Romito e Scuola Primaria Margherita Hack: ore 12

Tutti gli altri plessi usciranno nel consueto orario.

Modifiche alla viabilità: