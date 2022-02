Aspettando Valdera 2025, due toscane in top 10 per il 2024

Il Ministero ha annunciato le dieci città finaliste per il titolo di Capitale della cultura 2024: ci sono Grosseto e Viareggio. La Valdera aspetta

PONTEDERA — Prima la classifica ufficiale pubblicata dal Ministero della Cultura. Poi, la soddisfazione del presidente della Regione, Eugenio Giani. "Conosciamo benissimo le ricchezze che la Toscana può offrire - ha commentato - dal mare alla montagna, passando per le città d’arte. La Toscana è cultura, è la regione che può vantare un quarto dei beni culturali italiani". Grosseto e Viareggio, due città toscane, sono infatti nella top 10 in vista del titolo di Capitale della cultura per il 2024.



"Viareggio e Grosseto si contenderanno questo ambitissimo riconoscimento fino alla fine e la Regione le sosterrà e farà il tifo per loro, anche se la concorrenza è molto agguerrita - ha concluso Giani - un anno fa fu la volta di Volterra a entrare tra le finaliste. Quest’anno abbiamo una doppia possibilità e speriamo di potercela giocare fino in fondo".



Qualcosa in più si saprà a Marzo, quando si terranno le audizioni delle finaliste. Intanto, in vista del 2025, la Valdera osserva: il progetto lanciato a Marzo scorso a Peccioli per candidare il territorio a Capitale della cultura, ribadito poi durante la Biennale di Venezia, continua.



L'esperimento della Valdera, che in questo percorso si compone dei Comuni di Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Pontedera, Ponsacco e Terricciola, sarebbe inoltre un vero e proprio caso unico di Capitale della cultura "diffusa". E, proprio per questo, legato a doppio filo al progetto di Linking Valdera, che ha l'obiettivo di rendere interconnessa la Valdera grazie alla mobilità sostenibile.



L'attesa, ancora, è lunga. Ma i primi passi verso il 2025 sono stati mossi. Adesso tocca alla Valdera aggiudicarsi questo riconoscimento. E se né Viareggio, né Grosseto dovessero farcela, l'occasione per riportare il titolo in Toscana, che manca dal 2017 con Pistoia, sarebbe da cogliere al volo.