Meno contagi Covid nelle ultime 24 ore in Valdera

Tra ieri e oggi sono interessati 11 Comuni del territorio. I ricoverati per Covid e i pazienti in terapia intensiva al Lotti rimangono stabili

PONTEDERA — I nuovi casi di positività in Valdera registrati nelle ultime 24 ore sono 51. Rispetto alla giornata di ieri, quando ne erano stati segnalati 63, vi è dunque un rallentamento. Qui di seguito la ripartizione dei contagi per Comune di residenza e in ordine per tasso di incidenza giornaliero:



Chianni 2 (tasso di incidenza pari a 149,59 casi per 100.000 abitanti), Capannoli 7, Bientina 5, Ponsacco 9, Pontedera 13, Peccioli 2, Santa Maria a Monte 5, Casciana Terme Lari 4, Palaia 1, Buti 1, Calcinaia 2 (tasso di incidenza di 15,84).



Nella Provincia di Pisa sono state accertate complessivamente 200 positività (ieri 255).



I ricoveri all'ospedale Lotti di Pontedera rimangono stabili, con 26 pazienti Covid e 3 posti letto occupati in terapia intensiva.



In Toscana, i ricoverati per Covid sono 871 (28 in meno rispetto a ieri), dei quali 57 in terapia intensiva (stabili).



Infine, oggi si registrano 25 nuovi decessi: 17 uomini e 8 donne, dei quali 3 residenti in Provincia di Pisa.