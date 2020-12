New-jersey mortale, c'è una inchiesta

Contagi Covid, in quanti si ammalano due volte? I dati del maggiore studio europeo | La diretta di Milena Gabanelli

La procura indaga a seguito dell'incidente in via Vittorio Veneto che è costato la vita a Marco Junior Del Rosso, trentenne di Bientina

PONTEDERA — Per poter svolgere alcuni approfondimenti tecnici, la Procura di Pisa ha aperto un fascicolo sull'incidente mortale avvenuto in via Vittorio Veneto la notte del 24 Settembre, costato la vita a Marco Junior Del Rosso, 30 anni di Bientina.

Quella notte Marco Junior stava rientrando a casa alla guida della sua auto, che impattò contro un new-jersey. Fatale lo schianto contro il blocco di cemento piazzato come spartitraffico dal Comune da alcuni mesi, al fine di regolare la viabilità in corrispondenza del villaggio scolastico e delle fermate degli autobus sul piazzale dello stadio Mannucci.

La Procura pisana indaga per il reato di omicidio colposo a carico di persona da identificare, riporta Il Tirreno, allo scopo di poter esaminare proprio alcuni aspetti tecnici sull'utilizzo del new-jersey in cemento.