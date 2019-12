Nubifragio, ancora disagi ma l'acqua va defluendo

Il sindaco Matteo Franconi sta monitorando la situazione dopo aver attivato il Coc: "Tutti i presidi di sicurezza hanno risposto in modo adeguato"

PONTEDERA — "Intorno a mezzogiorno avete visto tutti il nubifragio che ha colpito la nostra città - queste le parole del sindaco Matteo Franconi -: in un minuto 23 millimetri di pioggia e se lo consideriamo in 20 minuti oltre 90 millimetri". Da qui le criticità e gli allagamenti (Le foto del nubifragio su Pontedera)"ma - ha sottolineato il primo cittadino - tutti i presidi di sicurezza hanno risposto in modo adeguato. I sottopassi sono andati subito in semaforo rosso per non far passare le auto".

Ma nonostante il semaforo rosso accesso, come testimonia anche la foto, gli automobilisti hanno continuato a circolare nei sottopassi allagati, mettendo a rischio se stessi e gli altri.

Mentre il sindaco segue la situazione dalla sala operativa Coc, volontari di protezione civile, operai comunali e polizia municipale si stanno adoperando per risolvere le varie criticità sul territorio.

Per fortuna non sta più piovendo. Riguardo alla viabilità questa sta tornando lentamente alla normalità e anche gli scuolabus hanno riportato gli studenti a casa, seppur con qualche ritardo. Al momento è stata chiusa al traffico via dell'Industria nel tratto compreso tra la strada di patto e intersezione con via Marche. Mentre il sottopasso di via 24 Maggio è stato riaperto al traffico. S

I cittadini possono segnalare situazioni di pericolo al Coc telefonando al numero 0587.299690.

Nel video allegato l'intervento integrale del sindaco, Matteo Franconi (da precisare che in un'ora sono caduti su Pontedera circa 50 mm di pioggia e non 90 come riferito erroneamente dal primo cittadino, ndr).