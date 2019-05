Rifiuti, Bagnoli contro il porta a porta

Il candidato sindaco del centrodestra propone l'installazione di cassonetti intelligenti. E la Lega lancia una iniziativa ecologica

PONTEDERA — "L'attuale sistema di raccolta porta a porta è fallimentare - dice Matteo Bagnoli, candidato sindaco del centrodestra - sotto molti aspetti: la città e le frazioni sono invase da sacchetti dando un pessimo aspetto, non è possibile tenere in casa l'organico per oltre tre giorni"

Così Bagnoli e il centrodestra propongono agli elettori l'eliminazione progressiva del porta a porta che tra l'altro, secondo i loro calcoli, permetterebbe anche una riduzione dei costi del servizio: "Da questo tipo di raccolta e gestione dei rifiuti - dice in proposito Bagnoli -, nonostante sul nostro territorio ci sia una delle discariche più grandi della Toscana, ai cittadini non torna alcun beneficio economico a differenza di altri Comuni che presentono discariche all'interno dei loro territori".

Le proposte del centrodestra sono per rivoluzionare la gestione dei rifiuti. Si va dall'introduzione di EcoCompattatori in varie parti della città e delle frazioni "dove i cittadini potranno conferire direttamente materiale plastico e alluminio, ricevendo immediatamente indietro un corrispettivo in denaro", fino alla "realizzazione di isole ecologiche interrate intelligenti dotate di tessera personale per una corretta e puntuale tariffazione, partendo dai centri industriali artigianali e i centri residenziali minori per poi passare ai centri maggiori".

Sempre sul fronte ambientale i candidati della Lega, insieme a Bagnoli, hanno annunciato per domenica 19 maggio un giro in bicicletta per Pontedera.

"L’iniziativa - hanno spiegato dal Carroccio - è volta a sensibilizzare i cittadini a preferire i mezzi di trasporto ecologici e che fanno bene alla salute. L’occasione sarà sfruttata anche per incontrare i cittadini dei vari quartieri pontederesi e per spiegare i principali punti del nostro programma elettorale. Una iniziativa ecologica, attenta all’ambiente, al cittadino e anche divertente".

La partenza del giro in bici sarà alle 9,30 da Palazzo Stefanelli; a seguire via I Maggio, il quartiere Stazione e il Villaggio Piaggio, i quartieri Sozzifanti e Bellaria, la zona Stadio e il ritorno sul Corso.