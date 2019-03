Il sesto binario, festa alla stazione

Centinaia di persone si sono riunite nella piazza accanto alla stazione dei bus: "Vogliamo costruire forme di aggregazione"

PONTEDERA — Mentre in città e oltre si parla della frase choc sui gay del candidato di centrodestra Giuseppe Brini, centinaia di persone si sono ritrovate nel quartiere stazione, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa (accanto alla stazione dei bus) per Sesto Binario, una festa all'insegna dell'integrazione.

"Il quartiere della stazione a Pontedera - avevano spiegato gli organizzatori, cioè Arci Valdera, Circolo Arci Il Botteghino di La Rotta, associazione La Rossa, associazione Senza Confini, Legambiente Valdera, associazione G2, comunità kurda Toscana, presidio Libera Pontedera, circolo della Stazione e L'Albero del Pepe- è troppo spesso oggetto di strumentalizzazioni politiche e di narrazioni che risultano inadeguate a descriverne la complessità, e che vanno ad alimentare i fenomeni di razzismo e di stigmatizzazione anziché indagare sulle cause degli episodi di marginalità sociale".

"Il nostro intento è quello di avviare un percorso volto a costruire forme di aggregazione, socializzazione di quartiere, aiuto e comprensione reciproca, inclusione e reale accesso ai servizi. Un percorso che vorremmo iniziasse con un grande momento di incontro e di gioco".

Qui sotto potete vedere un po' di foto dell'evento.