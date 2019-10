​Strada di patto, perché Anas non interviene?

Ennesima protesta di un cittadino che teme di rimetterci l'auto. Domani alle 15,30 una ricognizione con l'azienda delle strade

PONTEDERA — "Ciao QUInews - ha scritto un lettore - voglio segnalare che la strada di Patto (come viale Europa) è nelle stesse condizioni di quando è passata all’Anas un anno fa. Anzi, peggio (hanno anche messo i cartelli di limite 30...). Come piove si aprono buche pericolosissime, e l’unica cosa che fanno è tapparle con l’asfalto a freddo". E ancora: "ci sono tratti non percorribili se non in corsia di sorpasso. Potete indagare e chiedere ai responsabili quando la sistemeranno? Non si sa più nulla, e percorrerla quotidianamente vuol dire rovinare praticamente la macchina".

"Domani, martedì, alle 15,30 - ha detto l'assessore ai lavori pubblici Mattia Belli - io e l'architetto Massimo Parrini faremo una ricognizione in loco con i tenici dell'Anas per progettare un intervento di manutenzione straordinaria con le risorse che l'Anas ha dedicato a questo tipo di intervento. Mentre per quanto riguarda il rifacimento strutturale dell'arteria bisognerà aspettare alcuni anni per intervenire secondo il piano quinquennale progettato dall'azienda per quanto riguarda la Toscana".

La strada di Patto, cosiddetta perché realizzata con un accordo fra Pontedera, Ponsacco e Lari, è il tormentone numero uno da una decina d'anni.

E' nata male, su questo non ci sono dubbi, e mentre sono ancora aperti contenziosi con le ditte costruttrici, alcune fallite altre più o meno scomparse, si va avanti con ricorsi alla magistratura e rattoppi - entrambi già fatti dal Comune di Pontedera. Rattoppi che finora non hanno risolto il problema e che si sono portati dietro infinite quanto inevitabili polemiche, accuse e contraccuse.

Da un anno, come dice il mostro lettore, la strada di Patto lunga 3 chilometri e 600 metri è stata, per così dire, promossa di grado, nel senso che è stata inserite nelle strade dell'Anas al posto del parallelo tratto pontederese-ponsacchino della ormai ex statale 439 Sarzanese Valdera. L'idea è giusta perché lo stretto e non allargabile vialone Pontedera-Ponsacco non è più in grado di sostenere il sempre più crescente traffico.

Mentre la strada di Patto sarebbe un'ottima risorsa se non fosse nata male.