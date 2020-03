"Che l'incontro al ministero sia risolutivo"

"Lo pretendiamo" dicono dal sindacato Usb Pisa, che sta sostenendo la richiesta di assunzione in Piaggio degli ex operai con contratto a termine

PONTEDERA — "Che il tavolo del 5 marzo al Ministero del Lavoro con Piaggio sia risolutivo" dicono dal sindacato Usb commentando la notizia che il Mise ha convocato il gruppo Piaggio per affrontare il tema degli operai con contratto a termine lasciati a casa.

"Siamo a un passaggio importante - proseguono dal Sindacato generale di base - nella vertenza che vede da 20 giorni le lavoratrici e lavoratori CT sul tetto di palazzo blu a Pontedera. I risultati ottenuti sino ad ora, grazie alla lotta, all'impegno a alla determinazione delle lavoratrici, sono stati la grande solidarietà locale e nazionale intorno all'occupazione, gli incontri preliminari con la Regione Toscana e con il Ministero del Lavoro a Roma, la disponibilità del Sindaco di Pontedera ad assumere un ruolo nella trattativa. Risultati culminati ora nel tavolo al quale il Ministero del Lavoro ha convocato Piaggio, che si svolgerà il prossimo 5 marzo a Roma".

"L’incontro dovrà essere un passaggio risolutivo - concludono da Usb -, che finalmente dia soddisfazione a queste lavoratrici, espulse dalla fabbrica dopo 15 anni di precariato: l'assunzione con un contratto a tempo indeterminato. Questa è l'occasione per il Comune di Pontedera, per la regione Toscana e per il Ministero del Lavoro per fare pressione su Piaggio affinché si ritorni a parlare di occupazione nella fabbrica metalmeccanica più grande del centro Italia. Come USB siamo sempre stati al fianco di queste lavoratrici e lavoratori che, nonostante l’enorme sacrificio fatto sino ad ora, non hanno intenzione di scendere dal tetto senza aver ottenuto quello che gli spetta".