In Valdera 33 nuovi casi in 24 ore

Sono aumentati rispetto a ieri, quasi la metà dei nuovi tamponi positivi sono relativi a persone di Pontedera, contagi in altri 8 Comuni

PONTEDERA — Dopo i 18 casi di ieri nelle ultime 24 ore in Valdera sono emerse altre 33 persone positive al coronavirus.

Questa la provenienza: 15 Pontedera (incidenza 51), 3 Capannoli (47), 2 Palaia (44), 5 Calcinaia (40), 4 Ponsacco (26), 1 Peccioli (21,5), 1 Buti (18), 1 Casciana Terme Lari (8), 1 Santa Maria a Monte (7,5).

I casi registrati in tutta la provincia di Pisa sono 98 (qui il bollettino provinciale)e gli over 65 positivi sono l'11,3%, cioè 11. In Toscana i nuovi casi complessivi sono 752.