Rinviate le elezioni amministrative a Buti

A causa della pandemia le elezioni slittano all'autunno. La Giunta attuale e il Consiglio restano dunque in carica sino al voto

BUTI — Sono state ufficialmente rimandate a causa della pandemia le elezioni amministrative del 2021: non si voterà come previsto a fine primavera ma in autunno, a data ancora da definire.

I Comuni che andranno al voto sono 30 in Toscana. Di questi quattro sono in provincia di Pisa.

Tra i comuni interessati c'è anche Buti, in Valdera, dove dunque Sindaco, Giunta e Consiglio restano dunque in carica fino alla stagione autunnale.