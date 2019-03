Alessandra Nardini nella direzione nazionale Pd

La consigliera regionale di Capannoli è stata eletta insieme ad altri nove toscani, contestualmente alla nomina di Zingaretti segretario

ROMA — Alessandra Nardini da oggi è una dei 120 componenti della Direzione nazionale del Partito democratico. Per la giovane coordinatrice toscana della mozione Zingaretti si tratta di un importante riconoscimento, che ha così commentato: "Mi sono battuta per un PD diverso e più aperto con ogni energia in questi anni, anche quando sembrava una battaglia contro i mulini a vento".

"Sentire oggi il discorso di Zingaretti - ha aggiunto la consigliera regionale - è stata una ventata di ossigeno. Come amministratrice so bene quanto le cittadine e i cittadini si siano spesso sentiti dimenticati dal PD del recente passato e io voglio portare in Direzione la loro voce, la loro richiesta di rappresentanza e di attenzione".

"Tanto a Pisa e in Toscana, quanto in Direzione Nazionale - ha concluso Nardini -, continuerò la mia battaglia per un PD inclusivo, capace di costruire un nuovo centrosinisitra civico e politico, a partire dalla nostra Regione, sulla quale si stendono le mire della Lega. Ma noi sapremo garantire alle toscane e ai toscani un nuovo governo progressista".

Nardini è entrata nella direzione nazionale dem assieme ad altri nove toscani, fra i quali la sindaca di Empoli Brenda Barnini, il senatore Dario Parrini e il piombinese Valerio Fabiani. Oltre alla nomina ufficiale a segretario di Nicola Zingaretti, il Pd ha scelto come presidente Paolo Gentiloni.