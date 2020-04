Nessun contagiato, i 38 Comuni toscani Covid-free

Sono 38 su 273 i Comuni toscani che non hanno registrato neppure un caso di contagio dall'inizio dell'epidemia. Vi abitano 800.617 persone

FIRENZE — La Toscana è la quinta regione per numero di abitanti contagiati dal Covid in Italia ma su 273 Comuni ce ne sono 38 che non hanno registrato dall'inizio dell'emergenza neppure un caso positivo (dati aggiornati al 29 Aprile). Vi risiedono 800.617 persone, il 21,4 per cento del totale dei cittadini toscani, in tutto 3 milioni e 729.641.

Il Covid-19 ha colpito tutti i Comuni delle province di Prato, Pistoia e Massa Carrara. Nelle sette province rimanenti, i Comuni rimasti immuni li trovate qui sotto. Il più popoloso? San Miniato con 27.959 abitanti.

Provincia di FIRENZE (1.011.349 abitanti)

Montaione (3.601) - Palazzuolo sul Senio (1.120)

Provincia di PISA (419.037 abitanti)

Casale Marittimo (1.103) - Castelfranco di Sotto (13.420) - Monteverdi Marittimo (756) - Montopoli in Val d'Arno (11.149) - Orciano Pisano (615) - San Miniato (27.959) - Santa Croce sull'Arno (14.594) - Santa Luce (1.638)

Provincia di LUCCA (387.876 abitanti)

Careggine (536) - Fosciandora (589) - Sillano Giuncugnano (1.026)

Provincia di AREZZO (342.654 abitanti)

Castiglion Fibocchi (2.124) - Chitignano (893) - Marciano della Chiana (3.427) - Montemignaio (536) - Monterchi (1.715) - Talla (1.014)

Provincia di LIVORNO (334.832 abitanti)

Capraia Isola (407) - Marciana (2.122) - Marciana Marina (1.958) - Porto Azzurro (3.686) - Sassetta (471) - Suvereto (3.062)

Provincia di SIENA (267.197 abitanti)

Casole d'Elsa (3.829) - Monticiano (1.526) - Pienza (2.074) - Radda in Chianti (1.548) - Radicofani (1.062) - Radicondoli (922) - San Casciano dei bagni (1.578) - Trequanda (1.228)

Provincia di GROSSETO (221.629 abitanti)

Magliano in Toscana (3.452) - Montieri (1.178) - Roccalbegna 967 - Seggiano (981) - Sorano (3.265)

Fonti dati ASL della Toscana