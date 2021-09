Il restauro della Torre e del camminamento

Restauro e recupero della Torre e del Camminamento del Soccorso, che fanno parte del complesso monumentale della Rocca di Brunelleschi

VICOPISANO — Lunedì prossimo sarà presentato per la prima volta, il lavoro di restauro, di recupero funzionale e di messa in sicurezza del Camminamento e della Torre del Soccorso di Vicopisano, facenti parte del Complesso Monumentale della Rocca, frutto del genio di Filippo Brunelleschi.

L'intervento è stato realizzato dal Comune con il contributo della Regione e del Mibact.

"E' davvero un sogno che si realizza - dice il Sindaco Matteo Ferrucci - e che sembrava a un certo punto si arenasse. Sono state necessarie una forte volontà, una notevole decisione politica e tanta capacità tecnica della struttura comunale e dei progettisti.

Il recupero e il restauro del borgo di Vicopisano hanno una storia, lunga circa dieci anni. "In questo periodo - spiega il Sindaco - abbiamo recuperato le antiche mura, 6 torri, altre 2 torri private. E abbiamo altri progetti in divenire, riguardanti la Botte e le Cateratte Ximeniane, il restauro della ex scuola di Vicopisano per farla diventare sede della nostra Biblioteca, centro culturale e spazio espositivo e per le associazioni"