Basket Calcinaia pronto al via

Saranno i senior della prima squadra, seguiti dai ragazzi delle giovanili, a riprendere gli allenamenti nella seconda metà di agosto

CALCINAIA — In vista della nuova stagione cestistica, è già completo lo staff Basket Calcinaia che vede la riconferma di Gianluca Giuntoli alla guida della prima squadra affiancato dalla new entry Andrea Nicolosi e da Lorenzo Desideri; sempre per la prima squadra Davide Morini sarà il preparatore atletico mentre Andrea Pantani si occuperà della parte video. Uno staff pronto a lavorare sul campo con l’obiettivo di migliorare giorno dopo giorno.

Per il roster, capitanato dall'ormai calcinaiolo d'adozione Lorenzo Nelli, valanga di conferme per il nucleo dell'annata precedente. Con la formazione biancoblu saranno presenti Andrea e Flavio Dal Canto, Lorenzo Raimo, Matteo Lorenzi, Leonardo Chiarugi, Lorenzo Baldi e Dario Pantani con la sua esperienza al servizio dei nuovi arrivati Alessandro Buti, Luca Bartalucci e di Cristian Nufrio, quest’ultimo, innesto proveniente dal settore giovanile.

Roster quasi al completo quindi, anche se la società continua a muoversi per verificare la possibilità di inserimento nel gruppo di un ultimo, importante, tassello.

Passando al settore giovanile Andrea Ferretti, affiancato da Andrea Pantani e da Davide Morini per la preparazione atletica, proseguirà il percorso intrapreso lo scorso anno con i ragazzi dell'annata 2003 che, insieme ai ragazzi del 2002, parteciperanno al campionato Under 18.

Annata impegnativa per questi ragazzi, che si alleneranno spesso insieme alla prima squadra per proseguire nel percorso che vede la società impegnata e motivata a portare sempre più giovani del proprio vivaio in prima squadra.

Avvicendamento, invece, sulla panchina dei ragazzi del 2005, Lorenzo Desideri ed Alessandro Falchi guideranno il gruppo, reduce dal una buona annata di Under 14 Élite, nel campionato Under 15. Andrea Pantani, ormai colonna della società guiderà come lo scorso anno il gruppo Under 14 insieme a Gianluca Salvadori, assistente proveniente dal settore giovanile. ano in palestra. Sempre Pantani, affiancato da Davide Balducci, introdurrà i ragazzi del 2007 nel mondo del basket agonistico del campionato Under 13. Martina Bellagotti continuerà la collaborazione iniziata lo scorso anno con il Basket Calcinaia e, nello specifico, si occuperà preparazione atletica dei gruppi giovanili Under 15 e Under 14.

Venendo ai più piccoli, sarà il riconfermato Davide Morini a guidare il settore minibasket, che conta ben sei gruppi. Davide si occuperà direttamente dei gruppi Esordienti 2008, insieme a Diarra Dioum, e degli Aquilotti 2009, con Gabriele Balducci a coadiuvarlo.

Gli Aquilotti 2010 proseguiranno il percorso iniziato con Davide Balducci affiancato da Riccardo Fadda. Il gemello Gabriele si occuperà invece degli Scoiattoli 2011 con l'aiuto di Stefano Paoli.

Infine la ormai straordinaria e affiatatissima coppia Francesca Fadda/Diarra Dioum si occuperà dei due gruppi Scoiattoli 2012 e Pulcini 2013/14.

Primo impegno ufficiale per la società l'esordio della prima squadra, nella prima settimana di settembre, in Coppa Toscana, in un girone tutto pisano che vedrà i ragazzi giocare una serie di derby con Pontedera, Ghezzano e Pisa.

Sarà l'occasione per vedere dal vivo sia i nuovi colori del Palazzetto di Calcinaia (rimesso a nuovo l'esterno e le vetrate) che il nuovo logo e le nuove divise adottate a partire da quest'anno dalla prima squadra e da tutto il settore giovanile.