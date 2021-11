La Regione finanzia nuovi campi da tennis

La figuraccia di Ugo Mattei: «Il 70% dei ricoverati in terapia intensiva è vaccinato». Ma è il contrario

Contributo da 354mila euro per la realizzazione dei campi, a Santa Maria Monte vanno 8mila euro per il campo sportivo di Ponticelli

CALCINAIA — La Regione Toscana ha finanziato progetti per impianti sportivi in Valdera per un importo di 362mila euro.

Nello specifico si tratta di 354mila euro al Comune di Calcinaia per la realizzazione di nuovi campi da tennis e di 8mila euro per l'impianto sportivo di Ponticelli, nel Comune di Santa Maria a Monte.

Il finanziamento relativo a Calcinaia riguarda i campi da tennis della frazione di Fornacette, per il completamento della realizzazione degli spogliatoi.

In totale nella provincia di Pisa sono finanziati 8 progetti, per una spesa complessiva di 1,3 milioni di euro.

Nel Cuoio: 354mila euro a Castelfranco di Sotto per il recupero della piscina comunale, nel Comune di San Miniato due i contributi, per miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’impianto sportivo La Serra (46mila euro) e a Corazzano (13mila euro), a Santa Croce sull’Arno vanno 27mila euro per la ristrutturazione della palestra della scuola media “Banti”

Nel Pisano: a Crespina Lorenzana 281 mila euro per spazi sportivi a Cenaia; a Pisa 294 mila euro per campo scuola di atletica leggera

Soddisfatto il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni: "Una misura importante a sostegno di un settore particolarmente colpito, specialmente nelle fasi più dure dell’emergenza sanitaria, che ora necessita di ripartire. Nonostante il fondo regionale sia passato da due a dieci milioni di euro, un aumento che dimostra la volontà della Toscana di passare dalle parole ai fatti sulla promozione della pratica sportiva, purtroppo non è stato possibile finanziare tutti i progetti presentati dalle Amministrazioni pisane. I progetti finanziati a livello regionale sono 75, a fronte dei 211 presentati. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunque garantito che ad inizio anno sarà pubblicato un nuovo bando per dare un'opportunità anche i Comuni rimasti fuori".