Aperto il cantiere, la nuova scuola è più vicina

L'amministrazione, dopo un percorso lungo e tortuoso, annuncia l'apertura del cantiere per il nuovo plesso scolastico, avvenuta prima delle festività

CALCINAIA — Un cammino che parte da lontano, addirittura dal 2016, sembra ormai essere arrivato a un punto di svolta. Prima della fine dell'anno, infatti, è stato finalmente aperto il cantiere per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Calcinaia, che includerà una scuola dell’infanzia, una scuola primaria e la nuova direzione didattica dell’Istituto "Martin Luther King".



Dopo l'affidamento della progettazione dei lavori, arrivata proprio nel 2016, l'amministrazione calcinaiola è riuscita, sul finire del 2019, a ottenere ben 5,5 milioni di euro attraverso due diverse linee di finanziamento, ovvero mutui Bei per l'edilizia scolastica e adeguamento anti-sismico. A quel punto, nonostante il dilagare del Covid a partire dal Marzo 2020, è stata bandita la gara per l'esecuzione, conclusasi soltanto sei mesi più tardi a causa della situazione pandemica. Rallentamenti che si sono poi moltiplicati per il ricorso tentato dall'azienda seconda classificata contro l'amministrazione. Che, però, nel Luglio di quest'anno ha ottenuto una sentenza favorevole.



Un percorso a ostacoli che non è finito qui, perché a Settembre, come successo anche per il ponte di via papa Giovanni XXIII, il rincaro dei prezzi per le materie prime e la scarsità di approvvigionamento dovuti agli effetti della pandemia, hanno frenato ancora una volta l'inizio dei lavori. Alla fine, però, ecco il cantiere.



La nuova struttura, secondo il progetto presentato dall'amministrazione comunale, si suddividerà in due plessi collegati, ma autonomi: quello dedicato all'infanzia ospiterà 112 bambini, mentre quello della scuola Primaria ne ospiterà 420, per un totale di ben 532 alunni. E se il plesso per i più piccoli prevede 4 aule, un dormitorio e una mensa, quello delle elementari si articola su due livelli con 15 classi, 3 laboratori e una zona per la dirigenza scolastica.

Al lavoro nel cantiere del plesso

Anche la zona esterna, inoltre, è completamente studiata per gli alunni del plesso. Il progetto prevede infatti la realizzazione di un'area parcheggio nello spazio antistante il fronte principale, mentre la circolazione è stata immaginata in modo da garantire un percorso per lo scuolabus, per il quale si prevedono due aree di sosta.





Il cantiere delimitato

Infine, per la costruzione della porzione fuori terra dell'edificio è stata scelta la tecnologia dei pannelli “Xlam”, ovvero solidi pannelli prefabbricati in lamelle di legno che offre anche ottime caratteristiche di sostenibilità ambientale, espressa in termini di risparmio energetico, resistenza sismica e resistenza al fuoco.