La "Società della cura" scende in piazza

Associazioni e rappresentanti del territorio chiedono ascolto per una società diversa. Oggi presidi e dirette nelle piazze di tutt'Italia

CASCIANA TERME LARI — Presidi in tante piazze di tutta Italia e dirette Facebook oggi, 21 novembre 2020, in una mobilitazione organizzata anche a Lari dalla Società della cura, un insieme di realtà che si sono riunite in questo periodo segnato dalla presenza del coronavirus.

“Fuori dall’economia del profitto - dice il loro manifesto - per non trovarci sempre in mezzo all’emergenza e per affrontare tutti insieme con un piano equo e unitario, la crisi economica, sanitaria, ambientale e climatica".

Il presidio di oggi pomeriggio, in piazza Matteotti a Lari per il Comune Casciana Terme Lari, si è svolto nel rispetto assoluto delle regole anti-Covid, con distanziamenti e mascherine, ma comunque in presenza, “a dimostrazione – ha detto Francesca Vincitori, una delle organizzatrici -che siamo in tanti a chiedere una società migliore”.

Società della Cura ha riunito intorno a sé movimenti, reti, associazioni, comitati, aggregazioni che rivendicano la loro presenza degli ambiti della scuola, della salute, dell'ambiente, della sostenibilità, del lavoro, "con finalità di cambiamento dell'attuale sistema che privilegia il profitto a danno della tutela dei beni comuni e pubblici nella prospettiva di una società più equa”.

“A Lari oggi si ritrovano insieme in un presidio quelle realtà e quelle persone che, a seguito della proposta iniziale del movimento Priorità alla scuola e della lista civica La svolta, si sentono di voler rappresentare anche qui la stessa proposta di cambiamento" ha detto ancora Vincitori.

E aggiunge: “Oggi ogni realtà avrà spazio per poter condividere le proprie idee su come uscire da questa emergenza, in particolare qui sostenendo l'idea di una Casa della salute nel territorio di Casciana Terme Lari, oggi come mai necessaria a presidio della tanto declamata medicina di territorio".

Ma insieme alle richieste, la Società della cura fa anche delle proposte, dalla tassa straordinaria su tutti gli alti redditi, patrimoni e rendite alla riduzione delle spese militari, dalla abrogazione dei sussidi dannosi all’ambiente con tasse sulle emissioni di gas climalteranti e sulla plastica monouso, dal blocco delle opere dannose all’ambiente, al clima e alla salute, all’utilizzo dei fondi della Cassa Depositi e Prestiti per gli investimenti pubblici sui servizi.